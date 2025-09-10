［危機の総裁選］＜中＞「一人一人の人々の暮らし、会社や事業者の存亡をかけて、政府として全力で取り組んでいただきたい」９日に官邸で開かれた米国の関税措置に関する総合対策本部で、石破首相は関係省庁に中小企業対策などを指示した。一方で、交渉役を担った赤沢経済再生相を「気力体力は限界だったと思うが、本当によくやっていただいた」とねぎらった。トランプ関税を巡る日米交渉は７月下旬に合意し、ようやく今月４