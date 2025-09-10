9月10日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道325・・・阿蘇郡南阿蘇村河陽（スピード違反）国道324・・・天草市五和町二江（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道266・・・天草市久玉町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点におけ