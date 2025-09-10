実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が14日、午後8時56分〜10時半まで90分スペシャルとして、テレビ朝日系列で放送される。有働による深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」の第6弾で、かつて“視聴率100％男”と呼ばれた、昭和の国民的スター萩本欽一（84）が登場。その人生哲学に有働が迫る。坂上二郎とのコンビ「コント55号」に始まり、1976年にスタートした「欽ちゃんのどこまでや