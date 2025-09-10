米Appleは9月9日（現地時間）、製品発表会「Apple Event」を開催し、その中で完全ワイヤレスイヤホンの最新モデル「AirPods Pro 3」を発表した。日本での価格は39,800円。「AirPods Pro 3」発表。ノイズキャンセリング性能は前モデル比2倍、ライブ翻訳機能搭載へ同社完全ワイヤレスイヤホン製品シリーズにおける最上位モデルの最新型。耳に音を届ける空気の流れを正確に制御できるという新しいマルチポート音響アーキテクチャを採