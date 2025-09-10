マクドナルドは9月17日から、エビのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」の販売を開始する。価格は290円〜（税込み）で、10月下旬（予定）までの期間限定。「プリプリエビプリオ」は、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場。昨年、2024年も登場し、好評だった商品だ。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている