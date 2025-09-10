「iPhone Air」 アップルは、シリーズ史上最薄のボディを採用した「iPhone Air」を、9月19日に発売する。予約は12日21時から。価格は256GBモデルで159,800円から、カラー展開はスカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックの4色。 iPhone Air 256GB159,800円 512GB194,800円 1TB229,800円 薄さ5.6mm、重さ165gの軽量・薄型ボディを