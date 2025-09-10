◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）巨人が初回の集中打で広島に逆転勝ち。３連勝で勝率を５割に戻し、３位ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。苦手の床田を捉え、１死から今季初となる７連打。中山礼都内野手（２３）が勝ち越し打を放った直後、１死満塁からリチャード内野手（２６）が今季２発目となる９号満塁本塁打を放ち、今季最多タイの１イニング６得点を挙げた。９回を締めたＲ・マルティネス