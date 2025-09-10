女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さん（本名同じ）が２日午前０時１９分、肺炎のため都内の病院で死去した。９０歳だった。所属事務所が９日までに発表した。持病のぜんそくと体力の低下により、肺炎を発症したとみられる。故人の遺志により、葬儀は８日に近親者のみで執り行った。待機作が３本あり、亡くなる１０日前まで病室でエッセーを執筆。周囲に「生涯現役でいたい」と語っていたが、その言葉通り女優業を全うした。