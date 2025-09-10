◆パ・リーグ日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）ソフトバンク・モイネロは、気持ちいいほど潔かった。「こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない」。１試合７失点も、４イニング連続失点も、３被本塁打も、来日９年目でワースト。「相手の準備が良かった。しっかり対策してきた印象がある」と懐の深さまであった。今季７試合で４勝無敗、防御率０・８７だったハムキラ