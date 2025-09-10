◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）広島・小園は、初回の先制二塁打を含む今季１０度目の猛打賞で５月１日以来の打率３割に乗せた。試合前に２厘差だった巨人・泉口を逆に２厘差で上回り、打率リーグ１位に浮上。「勝たないと評価されない」と、５連敗に喜びはなかった。３番打者がライバルの前で安打を量産しながら、肝心の試合に負けた。５回先頭では、中前打で２点差に詰め寄る起点となった。床田の