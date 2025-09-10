気象台は、午前4時56分に、洪水警報を南島原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・南島原市に発表 10日04:56時点南部では、10日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南島原市□大雨警報・土砂災害・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒