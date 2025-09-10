フリーアナウンサーの有働由美子がMCを務めるテレビ朝日系情報番組『有働Times（タイムズ）』（毎週日曜後8：56）は、14日に特別企画「レジェンド＆スター」の第6弾を放送する。90分スペシャルで届ける今回は、ゲストとして萩本欽一（84）が登場する。【写真】84歳でも若々しい！ハリのある萩本欽一「レジェンド＆スター」は、それぞれの世界で功績を残した人物や、第一線で活躍中のスターに有働キャスターがじっくりインタ