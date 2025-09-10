記録的な暑さが続く2025年の夏。暑い時期の天敵といえば…「蚊」。猛暑の影響でその「蚊」にも、ある異変が起きているようだ。まだまだ暑い日が続いているが、街の人たちはこの夏「蚊」に刺された？東京・錦糸町で取材してみると…。女性?：刺されました。この前、（手を）刺されました。女性?：まだ刺されてないです。なんか年々いなくなっている気がする。女性?：あ〜あまり刺されたことないし見てもいない。（2025年は）一度も