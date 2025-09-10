森保一監督率いる日本代表は９月９日（日本時間10日）にアメリカ代表との親善試合に臨む。アメリカは先日、韓国に０−２と敗れただけに、日本を相手に巻き返しを図りたいところだ。そんななか、英紙『The Guardian』は８日、「最も盲目的な韓国のファンでさえ、アメリカにとってアジアで最強の試練となるのが日本であることを否定できないだろう」と日本を称賛した。「サムライブルーには、定期的にエリートクラブでプレーして