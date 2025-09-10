米国代表のポチェッティーノ監督は成績不振のため国内で批判を浴びている。6〜7月のゴールド杯で準優勝したが、決勝でメキシコに完敗。親善試合は6月にトルコ、スイス、今月6日に韓国に敗れて3連敗中だ。日本戦の前日会見では「まだ結果には表れていないかもしれないが、プロセスは着実に進んでいる」と釈明に追われた。22年W杯カタール大会後は日本に敗れた国の代表監督が進退を問われるケースが多く、23年9月にドイツのフリ