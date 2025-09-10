ボートレース平和島のG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は9日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。予選1位の茅原は準優勝戦12Rを逃げ切って1着。ファイナル絶好枠をつかんだ。「G1を勝つ時の自信がある出方ではない」と話すが舟足に欠点はなく、伸びる艇も不在だ。2014年にグランプリを制した平和島でのG1初制覇へ死角はない。逃げて周年タイトルを勝ち取る。出足はいい桐生が2コ