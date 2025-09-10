¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄ¾ÈÈþ¡Ê74¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢³èÆ°ºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Æ¤ë¤Î¤ê¤Î¥ï¥ë¥Î¥ê¡×¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯¡¦µÈÅÄ¾ÈÈþ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡×¤Ï13Æü¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï¡Öº£½µ¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·