ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は3日目を迎える。注目は11Rだ。6号艇馬場の動きは気になるが、誰も入れてくれないか。本命は絶好枠の白井。機力的には威張れないが、インからスタートをビシッと張り込めば押し切れる。相手はスリット近辺強めの山崎。全速スタートが決まれば逆転の場面もあるか。深谷はロスなく差して好位に取り付く。馬場の猛烈ハンドル警戒。＜1＞白井英治ピット離れで鳴いて遅れた