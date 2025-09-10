4日に肺炎のため82歳で死去した歌手の橋幸夫さんの通夜が9日、橋家の菩提（ぼだい）寺である東京都文京区の伝通院で営まれた。歌手仲間や芸能関係者ら約700人が駆け付け、最後の別れを告げた。橋さん、西郷輝彦さんとともに「御三家」の一人として一世を風靡（ふうび）した舟木一夫（80）も参列し思い出を語った。訃報が伝えられた後、コメントを一切出していなかった舟木。この日午後6時半ごろ境内に姿を見せ、祭壇の橋さんと