気象台は、午前4時27分に、洪水警報を大牟田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・大牟田市に発表 10日04:27時点筑後地方では、10日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大牟田市□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒