米アップル（Apple）は、9月10日2時（日本時間）に開催した「Apple Event」を開催した。iPhoneではここ数年、「Plus」がラインアップされてきたが、今回は発表されなかった。 iPhone 14シリーズからiPhone 16シリーズまで、モデル名末尾に「Plus」が付いた大画面モデルが設定されていた。しかし、今回は「Plus」が用意されていない。一方、薄型軽量を追求した「iPhone Air」が追加された。 発表会開催