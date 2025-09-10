北海道・千歳警察署は2025年9月9日、千歳市の会社員の男（50）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は25年3月20日、千歳市朝日町のコンビニエンスストアで、レジのタッチパネルを拳で殴打して壊した疑いが持たれています。警察によりますと、男はコンビニで買い物をするために商品をレジに持っていきましたが、店員の対応に憤慨してレジのタッチパネルを壊したということです。男はレジを壊したあと、その場から逃走しましたが、防