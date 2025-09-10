北海道・函館西警察署は2025年9月9日、自称・函館在住のアルバイト従業員の男（48）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は9日午後8時ごろ、函館市若松町の飲食店でアルバイト業務中に、店の経営者の男性（37）の顔を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。男性にけがはありません。男性から「従業員を指導したら殴られた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「ムカついたから殴りました」と容疑を認めてい