北海道・室蘭警察署は2025年9月9日、室蘭市の会社員の男（30）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は9日午後9時20分ごろ、室蘭市内のファストフード店で、アルバイト店員の女子高校生（18）の左ほほを殴る暴行を加えた疑いが持たれています。女子高校生に目立った外傷はありません。警察によりますと、2人に面識はなく、レジでのやり取りの最中に何らかのもめごとがあったとみられるということです。調べに対し男は「店員