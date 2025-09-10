札幌・南警察署は2025年9月9日、札幌市南区小金湯の国道230号で、車とクマが衝突する事故がありました。9日午後10時すぎ、車の同乗者から「クマとぶつかった」と警察に通報がありました。警察によりますと、車は定山渓から札幌市街地に向けて走行していたところ、右からクマが出てきて、フロント部分と衝突したということです。クマは体長1.5メートルほどで、その後、現場から立ち去りました。車はフロント部分が大きく壊れ