【7R】予選3Rで加賀美智史の逃げを捲った篠田樹が快勝。同7Rも吉田航が突っ張って逃げ切った。この2人は中村大和氏（87期＝引退）を師匠に持つ同門の間柄。初日はまな弟子の走りを中村氏がスタンドから見守った。準決で同門連係が実現。篠田に前を任された吉田は「兄弟子と決勝に乗りますから、その時にぜひペアで写真を撮ってください」と奮起を誓った。3番手の吉成が1番車。恐らく吉田が再度突っ張る。動き上々の篠田の