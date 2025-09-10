バーガーチェーン「マクドナルド」は9月17日、サイドメニュー「プリプリエビプリオ」(税込290円〜)を発売する。販売期間は10月下旬までを予定している。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉プリプリエビプリオ 5ピース(290円〜)〈2〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ大(620円〜)〈3〉【夕方5時〜限定】食べくらべポテナゲ特大(980円〜)※価格は店舗によって異なる。マクドナルド「プリプリエビプリオ 5ピース」「プリ