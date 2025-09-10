気象台は、午前4時9分に、大雨警報（浸水害）を隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・隠岐の島町に発表 10日04:09時点東部では、10日朝から10日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部、隠岐では、10日昼前から10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害10日朝から10日夕方にかけて警戒・浸水10日昼前から10日夕方にかけて警戒