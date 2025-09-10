元ＫＡＴ−ＴＵＮ・上田竜也（４１）が９日、東京・日本青年館ホールで、初日を迎えた主演音楽劇「謎解きはディナーのあとで」（２３日まで）の初日会見を共演するももいろクローバーＺ・玉井詩織（３０）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ・橋本良亮（３２）らと行った。上田は今作に向けて、ドラマ版で主人公の影山を演じた嵐・櫻井翔（４３）にアドバイスを仰いだことを告白。「『毒舌なので、嫌悪感を抱かれないように』と言っていたので、