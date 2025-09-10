日本マクドナルドは、今週金曜日から始めるおもちゃ付きのハッピーセットの販売について、初日は店頭での対面販売のみとし、ネット注文とデリバリー注文を停止すると発表しました。マクドナルドのハッピーセットをめぐっては、先月ポケモンカードの配布を始めた際、転売目的の大量購入や食品廃棄などが問題となっていました。日本マクドナルドはきのう、今週金曜日から販売が始まるハッピーセットについて、初日は店頭での対面販売