【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、9月12日からスタートするファミリーマートクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任。 アンバサダー就任にともない、BE:FIRSTとのコラボレーションクリスマスケーキ“BE:FIRST BESTショコラケーキ”の予約受付が、9月12日10時1分から開始となる。※沖縄県は10月1日10時01分から受付開始。その他、一部地域・店舗