◇女優の吉行和子さんが死去映画やテレビ、舞台で長年活躍した女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが2日午前0時19分、肺炎のため都内の病院で死去した。90歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。昭和初期の詩人吉行エイスケ、美容家あぐりさんの長女。兄は作家の淳之介さん、妹は作家で詩人の理恵さん。自立した女性から包容力ある母親や祖母役、妖艶な悪女まで幅広い役柄をこなした。吉行さんの訃報に、俳優仲間など関