◇女優の吉行和子さんが死去女流作家・尾崎翠の数奇な半生を描いた1998年製作の「第七官界彷徨―尾崎翠を探して」から27年の付き合い。来年2月公開の「金子文子何が私をこうさせたか」まで6作品続けて吉行さんと仕事をした浜野佐知監督は「私の作品になくてはならない方。全幅の信頼を寄せていました」と、名女優の死を悼んだ。最後の作品となった「金子文子…」は長野県松本市でロケを行ったが、吉行さんは体調が優れなか