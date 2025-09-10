◇女優の吉行和子さんが死去吉行さんの親友だった冨士眞奈美は訃報を知り、大きなショックを受けている。事務所関係者は「8日に知り、ショックでコメントを出せる状態ではない」と語った。吉行さんと冨士、06年に亡くなった女優の岸田今日子さん（享年76）は、3人で食事や海外旅行をする大親友。40歳を超えてから、岸田さんを通じて吉行さんと冨士が意気投合した。趣味の俳句を通じて仲を深め、スペイン、台湾、ハワイなど