◇女優の吉行和子さんが死去食に興味がなく、自宅で料理をすることはほとんどなかった吉行さん。82歳の時に料理上手の冨士の影響で初めて包丁を握ったが、それも続かず「家にはやかんも、包丁もない」と明かしていた。戦中戦後の貧しい頃は朝食がバターのかけらだったことも。忙しい時は「今も同じことをしている」と笑っていた。何よりも大切だったのは女優業で「私にとっては仕事こそが一番のごちそうですから」と話して