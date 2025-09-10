9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONE「ICONIK」が、最新の9/15付「オリコン週間ストリーミングランキング」24位に初登場した。【動画】壮大なスケール…タイトル曲「ICONIK」MV本作は、同日付「週間アルバムランキング」で11.7万枚を売り上げ、初登場2位を獲得した彼らの最新アルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲。35位には、ボーイズグループ・TREASUREの最新アルバム『LOVE PULSE』のタイトル曲「PARADISE」が初登場。