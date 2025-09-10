Snow Man「カリスマックス」が、週間DL数1万192DLを記録し、9月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で2週連続1位を獲得。デジタルシングルランキング2週連続1位獲得は自身初、今年度では【※】、2025年1月13日付、1月20日付でのMrs. GREEN APPLE「ライラック」以来、2作目。累積DL数は8万2404DLとなった。【動画】個性豊かすぎ！遊び心感じる「カリスマックス」 Dance Practice映像本作は、1990