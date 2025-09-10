7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、週間再生数983万508回を記録し、9月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で8週連続1位を獲得した。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、8週連続1位は女性グループ史上初。累積再生数は9592万5735回。本作「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と