◇音楽劇「謎解きはディナーのあとで」の初日会見元KAT―TUNの上田竜也（41）が9日、東京・日本青年館ホールで主演を務める音楽劇「謎解きはディナーのあとで」の初日会見に出席した。お嬢さま刑事と難事件を解決する毒舌執事・影山役。「アニキ」と慕う嵐の櫻井翔（43）がドラマや映画で演じており「うれしいのと同時に結構なプレッシャーもあった」と告白。稽古場にサンドイッチの差し入れをもらい、お礼の連絡をしたとい