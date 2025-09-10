藤井風「Prema」（プレマ）が、ソロアーティスト今年度最高となる初週DL数6993DLで、9月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得【※1】【※2】した。【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MVCDでも初週売上19.2万枚で同日付「オリコン週間アルバムランキング」1位を獲得しており、2冠を達成した。デジタルアルバムの1位獲得【※3】は自身通算4作目となった。本作は、全