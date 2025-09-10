女性4人組「ももいろクローバーZ」の玉井詩織が9日、東京・日本青年館ホールで音楽劇「謎解きはディナーのあとで」の初日会見に出席した。東川篤哉氏の大人気同名小説が原作。上田竜也演じる毒舌執事・影山が、玉井演じるお嬢さま刑事と難事件を解決していく。約1カ月間稽古を行い、初日を迎えた。「（稽古期間）過ぎてみたらあっという間。不安もたくさんあったんですけど初日を迎えられて頑張ってきて良かった」と心境を話