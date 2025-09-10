◇女優の吉行和子さんが死去【悼む】吉行さん出演の映画を4日に試写会で見たばかりだったので、悲報に驚いている。来年2月公開の「金子文子何が私をこうさせたか」という作品だ。1926年、大逆罪で死刑判決を受け、その後に恩赦で無期に減刑されながら、独房で自死した無政府主義者・金子文子の最後の121日間を描いた一編。少女期の文子を虐待する祖母を圧倒的な存在感で演じていた。並の女優なら尻込みするような役も、