俳優の上田竜也、大澄賢也が9日、東京・外苑前の日本青年館ホールで行われた音楽劇『謎解きはディナーのあとで』初日会見に参加した。【集合ショット】華やかなドレスやスーツ姿で登場した上田竜也＆玉井詩織ら初日を終え、上田は「けいこが始まって1ヶ月。長いようで短い、という言葉がぴったりだなと思います。始まった時は『まだ1ヶ月ある』と思っていたんですけど、きょう初日。けいこ場とは違った笑いがお客さんの笑い方