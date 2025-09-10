サザンオールスターズ「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生64.6万回（646,427回）を記録。累積再生数は1億8.8万回（100,087,873回）となり、自身通算4作目の累積再生数1億回突破作品となった。【写真】熱気が伝わってくる…サザンオールスターズ6年ぶりの全国ツアー『THANK YOU SO MUCH』の模様なお、サザンオールスターズの累積再生数1億回を突破した作品は