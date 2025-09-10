BE:FIRST「夢中」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数384.3万回（3,842,889回）を記録。累積再生数は1億108.0万回（101,079,794回）となり、自身通算5作目となる累積再生数1億回突破作品となった。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST2025年5月5日付の同ランキング初登場から登場20週目での1億回再生突破は、「Bye-Good-Bye」（22週）の記録を上回り、自己最速を記録し