Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。自身通算18作目となる。【動画】デビュー10周年サプライズに感激！ミセスの3人同ランキングで週間再生265.2万回（2,651,504回）を記録。累積再生数は2億83.2万回（200,832,416回）となった。なお、ミセスの累積再生数2億回突破作品は、「インフェルノ」「青と夏」「点描の唄 (feat. 井上苑子)