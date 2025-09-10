ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2025年のファミリーマートクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任したことが10日、発表された。【写真】BE:FIRSTが会議！クリスマスケーキ誕生の裏側ファミリーマートとの思い出について、LEOは「僕らがデビュー前にリハーサルをしていたスタジオの近くにファミリーマートがあって、毎回リハーサルの前や休憩のときに『ファミマ行こうぜ！』って、みんなで毎日のように通っていま