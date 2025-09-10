上田竜也（41）が9日、主演音楽劇「謎解きはディナーのあとで」初日会見を東京・日本青年館ホールで行った。毒舌執事、影山とお嬢さま刑事、麗子の軽快なやりとりで原作小説、ドラマ、アニメと大ヒットしたミステリーをオリジナルストーリーで舞台化。ドラマ版で主演した櫻井翔（43）から「元祖影山として応援しています」というメッセージ付きでサンドイッチの差し入れがあったとし「感激しました」と笑顔をみせた。会見では、執