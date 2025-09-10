なにわ男子の大西流星（２４）が、２２日から放送される森永製菓の新テレビＣＭに出演する。同社が発売する「板チョコアイス」の魅力を伝えるＣＭで、大西は板チョコの「パキッ」とした食感やアイスの口溶けを表情で表現している。撮影を振り返り「普段、板チョコアイスを食べる時よりもいい音を鳴らせた気がします。皆さんもＣＭをまねしておいしい食べ方をしてみてください」と話した。