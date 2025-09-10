女優の吉高由里子（３７）が、演出家の蓬莱竜太氏（４９）が作・演出を手掛ける舞台「シャイニングな女たち」（１２月に東京、来年１月に大阪、福岡、長野、愛知で上演）に主演することが９日、分かった。昨年、主演を務めたＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」終了後、初の女優業となる。２０２２年の「クランク・イン！」以来、３年ぶりの舞台で、約１０年前から熱望していた蓬莱氏との初タッグとなる。吉高演じる主人公の金田海は